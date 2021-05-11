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Ракурс
Віктор Медведчук, фото: ТАСС

Підозра Медведчуку — Баканов та Венедіктова проводять спільний брифінг (ВІДЕО)

11 тра 2021, 18:08
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Віктору Медведчуку, народному депутату та одному із лідерів парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя», сьогодні, 11 травня, прокуратурою було підписано підозру у держзраді.

Таку ж підозру сьогодні було підписано ще одному депутату з ОПЗЖ — Тарасу Козаку.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначила, що підозра цим нардепам пов’язана із «замахом на розграбування національних ресурсів в українському Криму».

Наразі Венедіктова та голова Служби безпеки України Іван Баканов проводять брифінг щодо повідомлення про підозру народним депутатам.


Нагадаємо, сьогодні в Києві у розташованому на вулиці Монтажників будинку Медведчука відбувалися обшуки.

Джерело: Ракурс


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