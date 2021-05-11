Віктор Медведчук, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n154459-pidozra-medvedchuku-bakanov-ta-venediktova-provodyat-spilnyy-bryfing-video.html

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Віктору Медведчуку, народному депутату та одному із лідерів парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя», сьогодні, 11 травня, прокуратурою було підписано підозру у держзраді.

Таку ж підозру сьогодні було підписано ще одному депутату з ОПЗЖ — Тарасу Козаку.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначила, що підозра цим нардепам пов’язана із «замахом на розграбування національних ресурсів в українському Криму».

Наразі Венедіктова та голова Служби безпеки України Іван Баканов проводять брифінг щодо повідомлення про підозру народним депутатам.

Нагадаємо, сьогодні в Києві у розташованому на вулиці Монтажників будинку Медведчука відбувалися обшуки.