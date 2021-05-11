У будинку Медведчука проводять обшуки

https://racurs.ua/ua/n154449-u-budynku-medvedchuka-provodyat-obshuky-zmi.html

Ракурс

У будинку Віктора Медведчука, нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» та кума Путіна, в Києві відбуваються обшуки.

Обшуки проходять в будинку на вулиці Монтажників. Інформацію про обшуки підтвердили в Службі безпеки України (СБУ).

Там політик разом з сім'єю живе поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

Зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ «Альфа». Зокрема на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.

Обшуки в Медведчука йдуть у справі про видобуток газу в Криму.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака — соратника Віктора Медведчука. Санкції зачепили й три канали Козака — «112 Україна», ZIK і NewsOne. Вони припинили своє мовлення.

Пізніше РНБО запровадила санкції за фінансування тероризму і щодо самого Медведчука і його дружини Оксани Марченко. 9 березня лідера ОПЗЖ допитали слідчі Служби безпеки України.