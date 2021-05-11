ЧАЕС. Фото: Зеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n154448-datu-avariyi-na-chaes-ne-znaie-tretyna-ukrayinciv-opytuvannya.html

Ракурс

Аварія на ЧАЕС, яка трапилася 26 квітня 1986 року, стала забуватися українцями. Хоча більшість українців (69%) змогли пригадати принаймні рік трагедії, а понад половина опитаних (52%) знають точну дату, третина населення України не знають рік аварії (31%) та точну дату (48%).

У порівнянні з торішнім опитуванням, частка українців, які змогли пригадати дату аварії на ЧАЕС зросла з 40% до 52%, а частка тих, хто знає хоча б рік майже не змінилася. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За інформацією соціологів, про трагедію частіше знають чоловіки — 73%. Різниця між ними та жінками несуттєва, оскільки про трагедію обізнані 66% жінок. Зокрема, рівень обізнаності щодо дати аварії на ЧАЕС нижчий серед молоді (51% респондентів змогли назвати правильну відповідь) та приблизно однаковий в опитаних віком від 30 років. Українці віком 50- 69 років найкраще знають точну дату.

Причинами аварії більшість респонденті вважають помилки керівництва або персоналу станції (36%). Ще 26% опитаних вважають ймовірною причиною аварії поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу. Приблизно однакова частка респондентів, які вважають, що до аварії призвели помилки, допущені під час проектування або будівництві станції (11%) та нещасний випадок (8%).

Опитування проводилося на замовлення Коршунова Валерія — громадського активіста Чорнобиля, голови МГО «Європейський Інститут Чорнобиля» впродовж 13−15 квітня 2021 року. Під час дослідження використовували метод САТІ на основі випадкової вибірки номерів. Узяли участь в опитуванні 2 тис. 1 респондента, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що аварія на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) сталася в 1986 році, але багато документів про цю подію були засекречені радянською владою. Служба безпеки України (СБУ) презентувала другу частину збірника «Чорнобильське досьє КДБ. Від будівництва до аварії», у якій опубліковані секретні документи про аварію на ЧАЕС.