Авария на ЧАЭС. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n154448-datu-avarii-na-chaes-ne-znaet-tret-ukraincev-opros.html

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Авария на ЧАЭС, случившаяся 26 апреля 1986 года, стала забываться украинцами. Хотя большинство украинцев (69%) смогли вспомнить по крайней мере год трагедии, а более половины опрошенных (52%) знают точную дату, треть населения Украины не знают год аварии (31%) и точную дату (48%).

По сравнению с прошлогодним опросом, доля украинцев, которые смогли вспомнить дату аварии на ЧАЭС выросла с 40% до 52%, а доля тех, кто знает хотя бы год почти не изменилась. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС).

По информации социологов, о трагедии чаще знают мужчины — 73%. Разница между ними и женщинами несущественна, поскольку о трагедии осведомлены 66% женщин. В то же время уровень осведомленности о дате аварии на ЧАЭС ниже среди молодежи (51% респондентов смогли назвать правильный ответ) и примерно одинаковый у опрошенных в возрасте от 30 лет. Украинцы в возрасте 50−69 лет лучше знают точную дату.

Причинами аварии большинство респондентов считает ошибки руководства или персонала станции (36%). Еще 26% опрошенных считают вероятной причиной аварии сочетание недостатков строительства и ошибок персонала. Примерно одинаковая доля респондентов, считающих, что к аварии привели ошибки, допущенные при проектировании или строительстве станции (11%) и несчастный случай (8%).

Опрос проводился по заказу Коршунова Валерия — общественного активиста Чернобыля, председателя МОО «Европейский Институт Чернобыля» 13−15 апреля 2021 года. Во время исследования использовали метод САТИ на основе случайной выборки номеров. Приняли участие в опросе 2 тыс. 1 респондент, проживающий во всех регионах Украины, кроме оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, ранее мы сообщали, что авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла в 1986 году, но много документов об этом событии были засекречены советской властью. Служба безопасности Украины (СБУ) презентовала вторую часть сборника «Чернобыльская досье КГБ. От строительства до аварии», в которой опубликованы секретные документы об аварии на ЧАЭС.