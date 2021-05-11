Алгоритм COVID-вакцинации изменят для записанных в очередь в «Дії»

https://racurs.ua/n154447-algoritm-covid-vakcinacii-izmenyat-dlya-zapisannyh-v-ochered-v-diyi.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, в лист ожидания записались больше 532 тыс. украинцев.

Людей, которые записались на прививку от коронавируса через «Дію», будут вакцинировать в специально выделенные дни на выходных. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с членами правительства.

Владимир Зеленский поддержал предложение министра здравоохранения по выделению отдельных дней, а именно выходных для вакцинации лиц, записанных через приложение «Дія».

Кроме того, рассматривался вопрос о введении электронных больничных с 1 июня 2021 в пилотном формате в 200 больницах. В полном объеме они заработают с 1 сентября.

Также сообщается, что ведется работа по имплементации «ковидных паспортов». Украина ждет европейские образцы, чтобы согласовать с ними собственные документы.

По состоянию на 11 мая в Украине от коронавируса вакцинировали 865,6 тыс. человек, это примерно 2% населения.

Напомним, Денис Шмыгаль считает, что вакцинация в Украине от коронавируса может пойти быстрее благодаря «сарафанному радио», поскольку люди начнут больше доверять вакцинам, когда увидят успешно провакцинированных родных и друзей.