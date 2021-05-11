Беларусь способна ударить Украине в спину, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n154446-belarus-sposobna-udarit-ukrainu-v-spinu-bakanov.html

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Агрессия России может проявиться и со стороны Беларуси. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

Во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30» глава спецслужбы рассказал, что боевой состав группировок РФ вдоль украинской границы начисляет около 100 тыс. человек. Он выделил пять направлений, по которым может напасть РФ, но призвал «не забывать Беларусь, которая является потенциальным союзником РФ».

Это может произойти, если Российская Федерация будет реализовывать план вторжения в Украину. Баканов считает, что Беларусь выступит союзником России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Не стоит забывать о Беларуси на фоне возможного вторжения Российской Федерации. Минск является союзником Москвы. Недавно, когда у границ увеличилась концентрация российских войск, мы почувствовали, что действуют другие правила. Сегодня ситуация стабилизировалась, но Россия отвела лишь часть своих войск. Угроза никуда не делась, — сказал Баканов.

Он также сообщил, что 65% протяженности украинской границы с Россией и Белоруссией уязвимы. Остальные 35% в западном направлении требуют пристального внимания.