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Ракурс

Пастеризованное молоко в пакетах производства «Радивиливмолоко» оказалось прозрачной жидкостью.

Потребители из Ровенской области начали жаловаться, что вместо купленного молока в пакетах была прозрачная жидкость. Вчера, 10 мая, в ровенских сообществах начали появляться сообщения покупателей, которые обращали внимание на молоко торговой марки «Радимо». Люди писали, что вместо молока в пакетах обнаружили воду. Об этом 11 мая сообщает «Общественное».

Сегодня купила вот такое молоко … еще в жизни такого не видела. В пакете была вода!!! Радивиловское… Кто сталкивался с таким? — написано в заметке ровенчанки Юлии Герасименко.

Еще один покупатель, Оксана Соловей, которая тоже приобрела молоко, отметила, что срок годности продукта — до 17 мая. Другие потребители отмечали, что также обнаружили воду вместо молока в пакетах.

Руководитель отдела маркетинга «Радивиливмолоко» Ирина Водяная пояснила, что при фасовке молока «Радимо» и «Милкове» произошел сбой, но эта продукция попала в торговые точки 10 мая. На заводе признали свою вину и заявили о «человеческом факторе». Обманутым потребителям обещают компенсацию.

Там две партии было. Вместо молока в пакеты попала просто пастеризованная вода и соответственно мы отправили 2 т почти воды. Со вчерашнего дня и сегодня до обеда мы приложили максимум усилий, чтобы собрать продукцию данных партий с полок магазинов, забрать от клиентов, провести рекламацию и внутреннее расследование, — подчеркнул представитель завода.

Отмечается, что такая продукция попала в Ровно и Львов. Речь идет о партии № 14 торговой марки «Радимо», сроком годности до 17 мая и «Милкове» № 7, срок годности которой до 16 мая.

Напомним, британские и украинские ученые провели совместное исследование и выявили, что уровень радиоактивного загрязнения молока из некоторых регионов Украины превышает норму в пять раз.

Источник: «Общественное»