Фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n154445-molokozavod-na-rivnenschyni-prodavav-vodu-zamist-moloka-v-paketah-foto.html

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Пастеризоване молоко в пакетах виробництва «Радивилівмолоко» виявилося прозорою рідиною.

Споживачі з Рівненської області почали скаржитися, що замість купленого молока у пакетах була прозора рідина. Вчора, 10 травня, у рівненських спільнотах почали з’являтися дописи покупців, які звертали увагу на молоко торгової марки «Радимо». Люди писали, що замість молока у пакетах виявили воду. Про це 11 травня повідомляє «Суспільне».

Сьогодні купила ось таке молоко… Ще в житті такого не бачила. У пакеті була вода!!! Радивилівське… Хтось стикався з таким? — йдеться в дописі рівнянки Юлії Герасименко.

Ще один покупець, Оксана Соловей, яка теж придбала молоко, зазначила, що термін придатності продукту — до 17 травня. Інші споживачі зазначали, що також виявили воду замість молока у пакетах.

Керівник відділу маркетингу «Радивилівмолоко» Ірина Водяна пояснила, що при фасуванні молока «Радимо» і «Мілкове» стався збій, але ця продукція потрапила в торгові точки 10 травня. На заводі визнали свою вину й заявили про «людський фактор». Обдуреним споживачам обіцяють компенсацію.

Там дві партії було. Замість молока в пакети потрапила просто пастеризована вода і відповідно ми сфасували 2 т майже води. З вчорашнього дня і сьогодні до обіду ми доклали максимум зусиль, щоб збирати продукцію даних партій з полиць магазинів, забираємо від клієнтів, проводимо рекламацію, проводимо розслідування внутрішнє, — наголосив представник заводу.

Зазначається, що така продукція потрапила у Рівне та Львів. Йдеться про партію № 14 торгової марки «Радимо», терміном придатності до 17 травня та «Мілкове» № 7, термін придатності якої до 16 травня.

Нагадаємо, британські та українські науковці провели спільне дослідження і виявили, що рівень радіоактивного забруднення молока з деяких регіонів України перевищує норму у п’ять разів.

Джерело: «Суспільне»