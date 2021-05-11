Бойовики у Донецьку хизувалися на «параді» забороненою технікою

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В окупованому Донецьку у «військовому параді» на 9 травня взяли участь близько 1 тис. членів незаконних збройних формувань ДНР і 5 тис. глядачів.

На «параді» були задіяні озброєння з порушенням ліній відведення та техніку військового типу. Про це повідомляє Місія Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) у своєму звіті.

Центр міста на 9 травня перекривали, а також проводили ходу «Безсмертного полку», повідомили ресурси так званого «уряду» ДНР.

Також окупаційна влада скасувала комендантську годину на травневі свята.

У 2020 році в окупованому Донецьку бойовики перенесли «військовий парад» з 9 травня на 24 червня. За даними ресурсу бойовиків, у ньому взяли участь понад 2,5 тис. незаконних збройних формувань та 110 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бойовика так званої Донецької народної республіки піймали поблизу лінії вогню на Донбасі. Виявилося, що посіпака окупантів намагався отримати інформацію про розташування, а також сили та засоби українських військових.