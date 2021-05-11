Індійський штам COVID-19 чекають в Україні — чому він небезпечний

Індійский штам коронавірусу. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154443-indiyskyy-shtam-covid-19-chekaut-v-ukrayini-chomu-vin-nebezpechnyy.html

Ракурс

Індійський штам коронавірусу вже скоро може з’явитися в Україні, як раніше до нашої країни потрапив британський та південноафриканський штами коронавірусу.

Наразі цей різновид китайського коронавірусу вже визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) як «варіант, що викликає занепокоєння». Про це повідомляє «Слово і діло».

Наразі в самій Індії спостерігається різке зростання захворюваності та смертності від коронавірусу — там інфіковані майже 23 млн осіб, а померли — понад 250 тис. людей. Новий штам коронавірусу (B.1.617) уперше був виявлений у грудні 2020 року, і станом на травень він поширився вже в понад 30 країнах світу.

Вчені заявляють, що індійський штам коронавірусу є більш заразним та поширюється швидше, ніж його китайський «родич». Крім того, у порівнянні з іншими мутаціями, для імунної системи людини може бути складніше розпізнати вірус як щось, проти чого вона має виробляти антитіла.

Глава Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) Максим Степанов зазначив, що індійський штам COVID-19 більш агресивний.

Він виражений надважкою клінічною картиною, з ураженням не тільки органів дихання, але і шлунково-кишкового тракту і нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. Також фіксуються випадки критичних уражень слизової носа і горла, — заявив Степанов.

Також наразі відомо, що індійський штам коронавірусу частіше вражає молодь та людей, що не мають супутніх хвороб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні пішов на спад, але кількість важких хворих продовжує зростати, через що відділенні досі перезавантажені.

Джерело: Слово і діло