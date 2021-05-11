Индийский штамм COVID-19 ждут в Украине — почему он опасен

Индийский штамм коронавируса. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154443-indiyskiy-shtamm-covid-19-jdut-v-ukraine-pochemu-on-opasen.html

Ракурс

Индийский штамм коронавируса уже скоро может появиться в Украине, как раньше в нашу страну попали британский и южноафриканский штаммы коронавируса.

Теперь этот вид китайского коронавируса уже признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «вариант, который вызывает беспокойство». Об этом сообщает «Слово и дело».

В настоящее время в самой Индии наблюдается резкий рост заболеваемости и смертности от коронавируса — там инфицировались почти 23 млн человек, а умерли — более 250 тыс. человек. Новый штамм коронавируса (B.1.617) впервые был обнаружен в декабре 2020 года, и, по состоянию на май, он распространился уже в более чем 30 странах мира.

Ученые заявляют, что индийский штамм коронавируса является более заразным и распространяется быстрее, чем его китайский «родственник». Кроме того, по сравнению с другими мутациями, для иммунной системы человека может быть сложнее распознать вирус как нечто, против чего она должна производить антитела.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что индийский штамм COVID-19 более агрессивен.

Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. Также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла, — заявил Степанов.

Также уже известно, что индийский штамм коронавируса чаще поражает молодежь и людей, не имеющих сопутствующих болезней.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине пошел на спад, но количество тяжелых больных продолжает расти, из-за чего отделении до сих пор перезагружены.

Источник: Слово и дело