Зменшення кількості снайперських пострілів на Донбасі помітив Зеленський

Зеленський. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n154426-zmenshennya-kilkosti-snayperskyh-postriliv-pomityv-zelenskyy.html

Ракурс

Війна на Донбасі продовжується, однак президент України Володимир Зеленський заявив, що помітив зменшення кількості прицільних снайперських обстрілів.

За його словами, снайперські обстріли «майже пішли в минуле». Про це він заявив журналістам під час форуму «Україна-30».

Зеленський повідомив, що Україна показала своє ставлення щодо розв’язання конфлікту на Донбасі виключно мирним шляхом, але з боку російської сторони спостерігалося гальмування процесу через, на їхню думку, «некоректне формулювання» документу щодо перемир’я.

Щодо пасхального перемир’я — про все було домовлено, Україна показала максимально своє відношення щодо вирішення питання саме мирним шляхом. Не було домовлено щодо публікації через те, що формулювання не підходило російській стороні. Ми бачимо вагоме зменшення пострілів. Майже пішли в минуле снайперські прицільні постріли, саме через них було близько 30 жертв із початку року, — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лише 6 травня внаслідок обстрілу проросійських найманців біля Пісок загинув український воїн окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сергій Коробцов. Його вбила снайперська куля.