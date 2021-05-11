Ліга чемпіонів переноситься зі Стамбула — куди та чому

Ліга Чемпіонів. Фото: УЄФА

https://racurs.ua/ua/n154425-liga-chempioniv-perenosytsya-zi-stambulu-kudy-ta-chomu.html

Ракурс

Ліга чемпіонів переноситься зі Стамбула через спалах коронавірусу та локдаун у країні, зокрема й через заборону для подорожей британців, через що фанати не зможуть відвідати країну.

Наразі УЄФА обирає майбутнє місце, де проведуть фінал Ліги чемпіонів. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що у фіналі чемпіонату зійдуться дві британські команди — «Челсі» та «Манчестер Сіті». Матч наразі запланований на 29 травня. Тепер УЄФА розглядає як варіанти для проведення фіналу Ліги чемпіонів Португалію та стадіон «Уемблі», що в Лондоні.

Представники УЄФА та уряду Великої Британії зустрілися у вчора, 10 травня, щоб обговорити перенесення гри зі Стамбула до іншої держави. Наразі Португалія входить до зеленого списку для подорожей, тому вболівальникам із Великої Британії дорога туди відкрита. Матч також можна було б провести на стадіоні «Уемблі», але для цього потрібне рішення уряду, який досі не зумів домовитися з УЄФА.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ліга чемпіонів тепер може проводитися у форматі «фіналу восьми». В УЄФА вважають, що гра на виліт цікавіша, ніж стандартні двоматчеві поєдинки.

Джерело: BBC