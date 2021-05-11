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Ракурс
Ліга Чемпіонів. Фото: УЄФА

Ліга чемпіонів переноситься зі Стамбула — куди та чому

11 тра 2021, 10:59
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Ліга чемпіонів переноситься зі Стамбула через спалах коронавірусу та локдаун у країні, зокрема й через заборону для подорожей британців, через що фанати не зможуть відвідати країну.

Наразі УЄФА обирає майбутнє місце, де проведуть фінал Ліги чемпіонів. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що у фіналі чемпіонату зійдуться дві британські команди — «Челсі» та «Манчестер Сіті». Матч наразі запланований на 29 травня. Тепер УЄФА розглядає як варіанти для проведення фіналу Ліги чемпіонів Португалію та стадіон «Уемблі», що в Лондоні.

Представники УЄФА та уряду Великої Британії зустрілися у вчора, 10 травня, щоб обговорити перенесення гри зі Стамбула до іншої держави. Наразі Португалія входить до зеленого списку для подорожей, тому вболівальникам із Великої Британії дорога туди відкрита. Матч також можна було б провести на стадіоні «Уемблі», але для цього потрібне рішення уряду, який досі не зумів домовитися з УЄФА.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ліга чемпіонів тепер може проводитися у форматі «фіналу восьми». В УЄФА вважають, що гра на виліт цікавіша, ніж стандартні двоматчеві поєдинки.

Джерело: BBC

Джерело: Ракурс


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