Вакциною Pfizer дозволили щепити підлітків у США. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n154424-vakcynou-pfizer-dozvolyly-schepyty-pidlitkiv-u-ssha.html

Ракурс

Вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech в США дозволили робити підліткам.

Регулюючі органи дозволили використання вакцини Pfizer/BioNTech для щеплень дітей у віці від 12 років, розширивши таким чином вакцинацію в країні. Про це повідомляє Управління з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA).

Раніше вакцина стала доступною для людей старше 16 років. Дві інші вакцини, дозволені для використання в Сполучених Штатах, Moderna і Johnson & Johnson, поки недоступні для неповнолітніх, оскільки дослідження тривають.

Виробники вакцин заявили, що запустили процес отримання схвалення для нової вікової групи минулого тижня.

Компанія Pfizer повідомила в березні про успішні результати клінічного дослідження, в якому взяли участь 2 тис. 300 підлітків з США у віці 12−15 років. Ефективність вакцини, за твердженням компанії, виявилася в цій віковій групі ще вищою, ніж серед дорослих.

Раніше використання вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech для вакцинації дітей у віці від 12 до 15 років дозволили в Канаді.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Єврокомісія затвердила контракт з Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу. Поставки очікуються протягом 2021−2023 років.