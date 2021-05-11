Вакциной Pfizer разрешили прививать подростков в США. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n154424-vakcinoy-pfizer-razreshili-privivat-podrostkov-v-ssha.html

Ракурс

Вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech в США разрешили делать подросткам.

Регулирующие органы разрешили использование вакцины Pfizer/BioNTech для прививок детей в возрасте от 12 лет, расширив таким образом вакцинацию в стране. Об этом сообщает Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

Ранее вакцина стала доступной для людей старше 16 лет. Две другие вакцины, разрешенные для использования в Соединенных Штатах, Moderna и Johnson & Johnson, пока недоступны для несовершеннолетних, поскольку исследования продолжаются.

Производители вакцин заявили, что запустили процесс получения одобрения для новой возрастной группы на прошлой неделе.

Компания Pfizer сообщила в марте об успешных результатах клинического исследования, в котором приняли участие 2 тыс. 300 подростков из США в возрасте 12−15 лет. Эффективность вакцины, по утверждению компании, оказалась в этой возрастной группе еще выше, чем среди взрослых.

Ранее использование вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет разрешили в Канаде.

Напомним, в мае стало известно, что Еврокомиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса. Поставки ожидаются в течение 2021−2023 годов.