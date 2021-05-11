Лига Чемпионов переносится из Стамбула — куда и почему

Лига Чемпионов. Фото: УЕФА

https://racurs.ua/n154425-liga-chempionov-perenositsya-iz-stambula-kuda-i-pochemu.html

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Лига Чемпионов переносится из Стамбула из-за вспышки коронавируса и локдауна в стране, в том числе и из-за запрета для путешествий британцев, из-за чего фанаты не смогут посетить страну.

Теперь УЕФА выбирает другое место, где проведут финал Лиги Чемпионов. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что в финале чемпионата сойдутся две британские команды — «Челси» и «Манчестер Сити». Матч сейчас запланирован на 29 мая. Теперь УЕФА рассматривает в качестве вариантов для проведения финала Лиги Чемпионов Португалию и стадион «Уэмбли», который находится в Лондоне.

Представители УЕФА и правительства Великобритании встретились вчера, 10 мая, чтобы обсудить перенос игры из Стамбула в другое государство. Сейчас Португалия входит в зеленый список для путешествий, потому болельщикам из Великобритании дорога туда открыта. Матч можно было бы провести на стадионе «Уэмбли», но для этого нужно решение правительства, которое до сих пор не сумело договориться с УЕФА.

Напомним, ранее мы сообщали, что Лига Чемпионов теперь может проводиться в формате «финала восьми». В УЕФА считают, что игра на вылет интереснее, чем стандартные двухматчевые поединки.

Источник: BBC