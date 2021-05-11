Уменьшение количества снайперских выстрелов заметил Зеленский

Зеленский. Фото: Главком

https://racurs.ua/n154426-umenshenie-kolichestva-snayperskih-vystrelov-zametil-zelenskiy.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заметил уменьшение количества прицельных снайперских обстрелов.

По его словам, снайперские обстрелы «почти ушли в прошлое». Об этом он заявил журналистам во время форума «Украина-30».

Зеленский сообщил, что Украина показала свое отношение к решению конфликта на Донбассе исключительно мирным путем, но с российской стороны наблюдалось торможение процесса из-за, по их мнению, «некорректной формулировки» документа о перемирии.

Относительно пасхального перемирия — обо всем было договорено, Украина показала максимально свое отношение к решению вопроса именно мирным путем. Не было договорено о публикации из-за того, что формулировка не подходила российской стороне. Мы видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы, именно из-за них было около 30 жертв с начала года, — подчеркнул президент.

Напомним, ранее мы сообщали, что только 6 мая в результате обстрела пророссийских наемников у Песок погиб украинский воин отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов. Его убила снайперская пуля.