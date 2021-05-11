Боевики в Донецке хвастались на «параде» запрещенной техникой

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Ракурс

В оккупированном Донецке в «военном параде» на 9 мая приняли участие около 1 тыс. членов незаконных вооруженных формирований ДНР и 5 тыс. зрителей.

На «параде» были задействованы вооружение в нарушение линий отвода и техника военного типа. Об этом сообщает Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в своем отчете.

Центр города на 9 мая перекрывали, а также провели шествие «Бессмертного полка», сообщили ресурсы так называемого «правительства» ДНР.

Также оккупационные власти отменили комендантский час на майские праздники.

В 2020 году в оккупированном Донецке боевики перенесли «военный парад» с 9 мая на 24 июня. По данным ресурса боевиков, в нем приняли участие более 2, 5 тыс. членов незаконных вооруженных формирований и 110 единиц техники.

Напомним, ранее мы сообщали, что боевика Донецкой народной республики поймали вблизи линии огня на Донбассе. Оказалось, что прихвостень оккупантов пытался получить информацию о местоположении, а также силах и средствах украинских военных.