Білорусь здатна вдарити Україну у спину, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n154446-bilorus-zdatna-vdaryty-ukrayinu-u-spynu-bakanov.html

Ракурс

Агресія Росії може проявитися і з боку Білорусі. Про це заявив глава СБУ Іван Баканов.

Під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30» очільник спецслужби розповів, що бойовий склад угруповань РФ уздовж українського кордону становить близько 100 тис. осіб. Він виділив п’ять напрямків, з яких може напасти РФ, але закликав «не забувати Білорусь, яка є потенційним союзником РФ».

Це може статися, якщо Російська Федерація буде реалізовувати план вторгнення в Україну. Баканов вважає, що Білорусь виступить союзником Росії в разі повномасштабного вторгнення в Україну.

Не варто забувати про Білорусь на тлі можливого вторгнення Російської Федерації. Мінськ є союзником Москви. Нещодавно, коли біля кордонів збільшилася концентрація російських військ, ми відчули, що діють інші правила. Сьогодні ситуація стабілізувалася, але Росія відвела лише частину своїх військ. Загроза нікуди не поділася, — сказав Баканов.

Він також повідомив, що 65% протяжності українського кордону, який межує з Росією та Білорусією, вразливі. Інші 35% на західному напрямку потребують пильної уваги.