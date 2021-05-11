Вакцинировать Украину поможет «сарафанное радио», считает Шмыгаль

Шмыгаль. Фото: УП

https://racurs.ua/n154436-vakcinirovat-ukrainu-pomojet-sarafannoe-radio-schitaet-shmygal.html

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Вакцинация в Украине от коронавируса может пойти быстрее благодаря «сарафанному радио», поскольку люди начнут больше доверять вакцинам, когда увидят успешно провакцинированных родных и друзей.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем интервью для «РБК-Украина».

По его словам, социология по вакцинации в Украине говорит о том, что 43% людей готовы вакцинироваться от коронавируса, а по данным новой социологии от ЮНИСЕФ эта доля составляет 63%.

В то же время в США 95% населения готовы вакцинироваться и вакцинируются. Такой высокий показатель связан с тем, что рост количества желающих пропорционален количеству уже вакцинированных, так как в начале прививочной кампании в большинстве стран менее половины населения были готовы вакцинироваться.

Но постепенно, когда вакцинация набирает обороты, люди видят своих родных, соседей, они провакцинировались, они чувствуют себя увереннее. И это становится тем фактором, который существенно влияет на количество сторонников вакцинации, — заявил Шмыгаль.



Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине началась во второй половине февраля 2021 года. Применяемые в нашей стране вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 предусматривают необходимость введения двух доз препарата для прохождения полного курса вакцинации. По состоянию на 8 мая в Украине две дозы вакцины получили 446 человек.

Источник: РБК-Украина