Река. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n154435-yadovito-jeltaya-reka-lybid-v-kieve-vozmutila-socseti-shokiruuschee-foto.html

Ракурс

Река Лыбедь в Киеве внезапно изменила свой цвет на ядовито-желтый из-за неизвестных веществ, которые попали в водоем.

Инцидент произошел 10 мая. Об этом сообщается на странице Facebook «Типичное Голосеево».





Лыбидь… Сегодня… В полдень…, — подписал фото автор Иван Белый.

В соцсетях киевляне сообщают, что обычно река окрашена в зеленый цвет из-за того, что в нее сливают неизвестные вещества, и рассказывают, что раньше река была судоходной и в ней водилась рыба.







Напомним, ранее мы сообщали, что экология в Украине находится в ужасном состоянии. У Киева в водохранилищах реки Днепр специалисты заметили необычных для этих вод морских обитателей. В водохранилищах поселились медузы и рыба-игла. Это говорит о критическом состоянии рек и повышенную соленость воды, ведь при нормальных условиях эти морские животные живут только в море.