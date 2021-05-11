Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Река. Фото: Facebook

Ядовито-желтая река Лыбидь в Киеве возмутила соцсети — шокирующее фото

11 мая 2021, 12:45
999

Река Лыбедь в Киеве внезапно изменила свой цвет на ядовито-желтый из-за неизвестных веществ, которые попали в водоем.

Инцидент произошел 10 мая. Об этом сообщается на странице Facebook «Типичное Голосеево».

Река Лыбидь. Фото: Facebook


Лыбидь… Сегодня… В полдень…, — подписал фото автор Иван Белый.

В соцсетях киевляне сообщают, что обычно река окрашена в зеленый цвет из-за того, что в нее сливают неизвестные вещества, и рассказывают, что раньше река была судоходной и в ней водилась рыба.

Реакция соцсетей. Скриншот: Facebook
Реакция соцсетей. Фото: Facebook
Напомним, ранее мы сообщали, что экология в Украине находится в ужасном состоянии. У Киева в водохранилищах реки Днепр специалисты заметили необычных для этих вод морских обитателей. В водохранилищах поселились медузы и рыба-игла. Это говорит о критическом состоянии рек и повышенную соленость воды, ведь при нормальных условиях эти морские животные живут только в море.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров