Річка. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n154435-otruyno-jovta-richka-lybid-u-kyievi-oburyla-socmereji-vrajauchi-foto.html

Ракурс

Річка Либідь у Києві раптово змінила свій колір на отруйно-жовтий через невідомі речовини, які потрапили у водойму.

Інцидент трапився 10 травня. Про це повідомляється на сторінці Facebook «Типовий Голосіїв».





Либідь… Сьогодні… Опівдні…, — підписав фото автор Іван Білий.

У соцмережах кияни повідомляють, що зазвичай річка має зелений колір через те, що в неї зливають невідомі речовини та розповідають, що раніше річка була судноплавною та в ній водилася риба.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екологія в Україні перебуває в жахливому стані. Біля Києва у водосховищах річки Дніпро фахівці помітили незвичайних для цих вод морських мешканців. У водосховищах оселилися медузи й риба-голка. Це говорить про критичний стан річок і підвищену солоність води, адже за нормальних умов ці морські тварини живуть тільки в море.