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Ракурс
Річка. Фото: Facebook

Отруйно-жовта річка Либідь у Києві обурила соцмережі — шокуюче фото

11 тра 2021, 12:45
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Річка Либідь у Києві раптово змінила свій колір на отруйно-жовтий через невідомі речовини, які потрапили у водойму.

Інцидент трапився 10 травня. Про це повідомляється на сторінці Facebook «Типовий Голосіїв».

Річка Либідь. Фото: Facebook

Либідь… Сьогодні… Опівдні…, — підписав фото автор Іван Білий.

У соцмережах кияни повідомляють, що зазвичай річка має зелений колір через те, що в неї зливають невідомі речовини та розповідають, що раніше річка була судноплавною та в ній водилася риба.


Реація соцмереж. Скріншот: Facebook

Реакція соцмереж. Фото: Facebook
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екологія в Україні перебуває в жахливому стані. Біля Києва у водосховищах річки Дніпро фахівці помітили незвичайних для цих вод морських мешканців. У водосховищах оселилися медузи й риба-голка. Це говорить про критичний стан річок і підвищену солоність води, адже за нормальних умов ці морські тварини живуть тільки в море.

Джерело: Ракурс


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