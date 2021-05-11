Як смартфони впливають на психічне здоров'я, розповіли вчені. Фото: wworld.com.ua

https://racurs.ua/ua/n154434-yak-smartfony-vplyvaut-na-psyhichne-zdorov-ya-rozpovily-vcheni.html

Ракурс

Як смартфони впливають на психічне здоров’я, з’ясували британські дослідники.

У рамках нового дослідження вчені проаналізували дані за останні 30 років, щоб краще зрозуміти взаємозв'язок між залученістю молодих людей в технології та їх психічним здоров’ям, пише New Atlas.

Якщо ми хочемо зрозуміти взаємозв'язок між технологіями та благополуччям сьогодні, нам потрібно повернутися і поглянути на більш ранні дані, коли батьки були стурбовані тим, що занадто велика кількість часу біля телевізора може погіршити здоров’я дитини, — розповіли автори дослідження.

Батьки почали турбуватися про вплив технологій на дітей не за часів появи телевізорів. Ще на початку XX століття дорослі були впевнені, що радіо зіпсує здоров’я дітей. Однак справжня паніка почалася саме з виникнення телебачення та відеоігор.

Вчені проаналізували різні періоди розвитку технологій і змогли простежити, як діти, які «росли біля телевізорів», відчувають себе зараз. В результаті дослідники прийшли до висновку, що доказів того, що технології шкідливі для психічного здоров’я молодих людей, майже немає.

Є невелике побоювання з приводу впливу соціальних мереж, які можуть викликати емоційні проблеми, проте вчені говорять, що сучасні технології можуть і позитивно впливати на психологічне здоров’я. Дані показали, що використання соцмереж може знижувати рівень депресії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коли людина дивиться в смартфон, половина людей поблизу починають перевіряти свої телефони протягом 30 секунд. Така реакція відбувається через те, що ми імітуємо поведінку один одного, не усвідомлюючи цього. Вчені називають це «ефектом хамелеона».

Джерело: New Atlas