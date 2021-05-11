Зеленський не вірить в повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n154433-zelenskyy-ne-viryt-v-povnomasshtabne-vtorgnennya-rosiyi-v-ukrayinu.html

Ракурс

Ймовірність повномасштабного вторгнення з боку Росії оцінив президент Володимир Зеленський.

Глава держави переконаний, що рівень ескалації зменшився, а повномасштабної війни з Російською Федерацією «точно не буде». Зеленський не вірить, що Кремль зважиться на повномасштабну агресію проти України. Про це він заявив під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни», захід транслювали на YouTube.

Потужна ескалація могла би бути. Я вважаю, що на сьогодні це зупинилося. Ймовірність ескалації зменшилась. Віримо, що війни точно не буде, повномасштаної, — заявив глава держави.

За словами Зеленського, у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну наслідки були в катастрофічними, а військові дії переросли б у глобальний конфлікт, який обернувся би сотнями тисяч жертв. Президент наголосив, що зараз Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною.

Також під час спілкування з журналістами президент торкнувся теми боротьби в інформаційній сфері й заявив, що Центр дезінформації із зовнішніми ворогами буде боротися за допомогою іноземних розвідок, а внутрішніми — в тому числі за рахунок РНБО.

Нагадаємо, аналітики Міжнародної кризової групи (ICG) заявляли, що нарощуванням російських військ біля українського кордону Москва може створити ґрунт для протистояння, в якому Україні доведеться вибирати між бездіяльністю перед повторюваними провокаціями і заходами.