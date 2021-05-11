Зеленский не верит в полномасштабное вторжение России в Украину. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n154433-zelenskiy-ne-verit-v-polnomasshtabnoe-vtorjenie-rossii-v-ukrainu.html

Ракурс

Вероятность полномасштабного вторжения со стороны России оценил президент Владимир Зеленский.

Глава государства убежден, что уровень эскалации уменьшился, а полномасштабной войны с Российской Федерацией «точно не будет». Зеленский не верит, что Кремль решится на полномасштабную агрессию против Украины. Об этом он заявил во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны», мероприятие транслировали на YouTube.

Мощная эскалация могла бы быть. Я считаю, что на сегодня это остановилось. Вероятность эскалации уменьшилась. Верим, что войны точно не будет, — заявил глава государства.

По словам Зеленского, в случае полномасштабного вторжения России в Украину последствия были бы катастрофическими, а военные действия переросли бы в глобальный конфликт, который обернулся бы сотнями тысяч жертв. Президент подчеркнул, что сейчас Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной.

Также во время общения с журналистами президент затронул темы борьбы в информационной сфере и заявил, что Центр дезинформации с внешними врагами будет бороться за помощью иностранных разведок, а внутренними — в том числе за счет СНБО.

Напомним, аналитики Международной кризисной группы (ICG) заявляли, что наращиванием российских войск у украинской границы Москва может создать почву для противостояния, в котором Украине придется выбирать между бездействием перед повторяющимися провокациями и мерами.