Жена Лещенко прокомментировала скандал вокруг своих заработков в Москве

Жена Лещенко. Фото: ФБ Б. Березы

https://racurs.ua/n154432-jena-leschenko-prokommentirovala-skandal-vokrug-svoih-zarabotkov-v-moskve.html

Ракурс

Жена Лещенко, экс-нардепа и члена наблюдательного совета «Укрзализныци», диджей Настя Топольская впервые прокомментировала скандал, который разгорелся после ее поездки с концертом в Москву.

Она поблагодарила «хейтеров и ботофермы» за то, что они вывели ее публикации в топ и сделали ее еще более популярной. Об этом диджей написала на своей странице в Instagram.



Как известно, Настя Топольская выступала в московском клубе Mutabor на вечеринке для взрослых. Накануне визита в Москву жена Лещенко получила прививку от коронавируса в Украине. Также известно, что московский клуб Mutabor, в котором выступала жена Лещенко, связан с бизнесменом, устраивавшим в прошлом вечеринку в честь Владимира Путина.

Напомним, ранее мы сообщали, что жена Лещенко выступила в Москве на пикантной вечеринке для взрослых.