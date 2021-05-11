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Ракурс
Жена Лещенко. Фото: ФБ Б. Березы

Жена Лещенко прокомментировала скандал вокруг своих заработков в Москве

11 мая 2021, 12:15
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Жена Лещенко, экс-нардепа и члена наблюдательного совета «Укрзализныци», диджей Настя Топольская впервые прокомментировала скандал, который разгорелся после ее поездки с концертом в Москву.


Она поблагодарила «хейтеров и ботофермы» за то, что они вывели ее публикации в топ и сделали ее еще более популярной. Об этом диджей написала на своей странице в Instagram.

Пост жены Лещенко. Фото: InstagramКак известно, Настя Топольская выступала в московском клубе Mutabor на вечеринке для взрослых. Накануне визита в Москву жена Лещенко получила прививку от коронавируса в Украине. Также известно, что московский клуб Mutabor, в котором выступала жена Лещенко, связан с бизнесменом, устраивавшим в прошлом вечеринку в честь Владимира Путина.

Напомним, ранее мы сообщали, что жена Лещенко выступила в Москве на пикантной вечеринке для взрослых.

Источник: Ракурс


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