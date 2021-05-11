Количество олигархов в Украине посчитал СНБО. Фото: Реалист

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Олигархи в Украине попадут под действие нового закона, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

В перечень олигархов могут попасть 13 человек, заявил он на форуме «Украина 30. Безопасность страны».

Президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, на наши внутриполитические и внешнеполитические процессы. По критериям СНБО 13 человек можно с уверенностью отнести именно к олигархической среде, — рассказал Данилов, но имени олигархов не назвал.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, как определить олигарха. По словам представителя «Слуги народа», в законопроекте Владимира Зеленского о статусе олигархов прописаны семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

В проекте закона будет прописан термин олигарх — кто это, а также за какими финансовыми параметрами и влиянием на украинскую политику его будут определять. Если человек подпадает под параметры — тогда его признают олигархом, к которому будут применяться соответствующие санкции, чтобы он потерял один или два из тех параметров, под которые попадает.