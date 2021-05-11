Кількість олігархів в Україні порахувала РНБО. Фото: Реаліст

https://racurs.ua/ua/n154431-kilkist-oligarhiv-v-ukrayini-porahuvala-rnbo.html

Ракурс

Олігархи в Україні потраплять під дію нового закону, розповів секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

До переліку олігархів можуть потрапити 13 людей, заявив він на форумі «Україна 30. Безпека країни».

Президент дав завдання апарату Ради нацбезпеки, Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які на сьогодні мають дуже великий вплив на нашу економіку, на наші внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси. За критеріями РНБО 13 осіб можна з упевненістю віднести саме до олігархічного середовища, — розповів Данілов, але імені олігархів не назвав.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, як визначити олігарха. За словами представника «Слуги народу», у законопроекті Володимира Зеленського про статус олігархів прописані сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

У проекті закону буде прописано термін олігарх — хто це такий, а також за якими фінансовими параметрами та впливом на українську політику його визначатимуть. Якщо людина підпадає під параметри — тоді її визнають олігархом, до якого застосовуватимуться відповідні санкції, щоб вона втратила один чи два з тих параметрів, під які потрапляє.