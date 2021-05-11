Вийти із договору про відкрите небо хоче Путін

Путін. Фото: Чемпіонат

https://racurs.ua/ua/n154430-vyyty-iz-dogovoru-pro-vidkryte-nebo-hoche-putin.html

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, планує вийти із договору про відкрите небо через те, що США нібито вийшли з договору «під вигаданим приводом».

Відповідний законопроект російський президент вніс у Держдуму. Про це повідомляється на сайті Держдуми РФ.

Згідно з законопроектом Путіна, авіації інших країн буде заборонено облітати територію Росії. Зауважується, що законопроект планують ухвалити в екстреному режимі — віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що верхня палата розгляне законопроект відразу після ухвалення Держдумою.

Як пояснює Путін, Росія лише «відповідає" на дії США. У РФ зазначають, що США нібито порушили баланс інтересів держав через те, що під «надуманим» приводом вийшли з договору. Також Путін додав, що в діях США він вбачає загрозу національній безпеці.

Зауважимо, що США дійсно вийшли з договору про відкрите небо в листопаді 2020 року. Влада США пояснила, що Росія порушує свої зобов’язання, а тому вони виходять з угоди. Договір про відкрите небо — це багатостороння угода, яка дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може статися в північній Таврії. Його метою буде захоплення Північно-Кримського каналу. Про це заявив колишній радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов. Він переконує, що в липні Росія може спробувати захопити частину півдня материкової України.