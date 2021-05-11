Выйти из договора об открытом небе хочет Путин

Путин. Фото: Чемпионат

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, планирует выйти из договора об открытом небе из-за того, что США якобы вышли из договора «под вымышленным предлогом».

Соответствующий законопроект российский президент внес в Госдуму. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

Согласно законопроекту Путина, авиации других стран будет запрещено облетать территорию России. Отмечается, что законопроект планируют принять в экстренном режиме — вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что верхняя палата рассмотрит законопроект сразу после принятия Госдумой.

Как объясняет Путин, Россия лишь «отвечает» на действия США. В РФ отмечают, что США якобы нарушили баланс интересов государств из-за того, что под «надуманным» предлогом вышли из договора. Также Путин добавил, что в действиях США он видит угрозу национальной безопасности.

Заметим, что США действительно вышли из договора об открытом небе в ноябре 2020 года. Власти США объяснили, что Россия нарушает свои обязательства, а потому они выходят из сделки.

Договор об открытом небе — это многостороннее соглашение, которое позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Напомним, ранее мы сообщали, что полномасштабное вторжение России в Украину может произойти в северной Таврии. Целью захвата является Северо-Крымский канал. Об этом заявил бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов. Он утверждает, что в июле Россия может попытаться захватить часть юга материковой Украины.