Теракт в школе в Казани. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/n154429-terakt-v-rossiyskoy-shkole-poyavilis-kadry-iznutri-uchebnogo-zavedeniya.html

Ракурс

Стрельба в школе в российской Казани привела к многочисленным жертвам и ранениям среди учеников и учителей.

Трагические события удалось зафиксировать на видео очевидцам. Так, одна из учениц зафиксировала момент эвакуации из учебного заведения. На видео, которое опубликовано в YouTube, можно увидеть и услышать, как напуганы дети.

Также появилось видео изнутри школы, где произошла стрельба. На кадрах видно поврежденную мебель и выбитые двери.

Эвакуация из школы тоже попала на видео. В социальных сетях пишут, что несколько школьников разбились, выпрыгнув из окон третьего этажа школы.

Кроме того, в сети появились видео с места событий. На кадрах можно увидеть большое количество силовиков и автомобилей скорой помощи, прибывших к школе.

Напомним, 11 мая в школе № 175 в российской Казани произошла стрельба и взрыв. По предварительным данным, погибли 11 человек, 32 человека получили ранения. Силовики заявляют, что нападавших было двое. Одного из стрелков застрелили в школе, другого задержали.