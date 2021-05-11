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Ракурс
Теракт в школе в Казани. Фото: rbk.ru

Теракт в российской школе — появились кадры изнутри учебного заведения

11 мая 2021, 11:50
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Стрельба в школе в российской Казани привела к многочисленным жертвам и ранениям среди учеников и учителей.

Трагические события удалось зафиксировать на видео очевидцам. Так, одна из учениц зафиксировала момент эвакуации из учебного заведения. На видео, которое опубликовано в YouTube, можно увидеть и услышать, как напуганы дети.

Также появилось видео изнутри школы, где произошла стрельба. На кадрах видно поврежденную мебель и выбитые двери.

Эвакуация из школы тоже попала на видео. В социальных сетях пишут, что несколько школьников разбились, выпрыгнув из окон третьего этажа школы.

Кроме того, в сети появились видео с места событий. На кадрах можно увидеть большое количество силовиков и автомобилей скорой помощи, прибывших к школе.


Напомним, 11 мая в школе № 175 в российской Казани произошла стрельба и взрыв. По предварительным данным, погибли 11 человек, 32 человека получили ранения. Силовики заявляют, что нападавших было двое. Одного из стрелков застрелили в школе, другого задержали.

Источник: Ракурс


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