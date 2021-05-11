Фейковую вакцину Pfizer продавали мошенники в Украине. Фото: УП

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Поддельную вакцину от коронавируса продавали мошенники, их задержала Служба безопасности Украины (СБУ).

Злоумышленники рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании Pfizer. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В группу мошенников входили граждане Украины, России, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать.

В интернете они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer.

Клиентам, чтобы убедить в наличии вакцины, мошенники предоставляли поддельные гарантийные письма от украинских банков.

Стоимость одной фейковой вакцины составляла 250 долл. По данным СБУ, мошенники в основном работали на клиентов из России и Индии — именно на эти регионы была направлена их рекламная кампания.

Злоумышленники получили тысячи долларов в качестве предоплаты за поставку вакцины.

Напомним, в мае стало известно, что Еврокомиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса. Поставки ожидаются в течение 2021−2023 годов.