Убью много био-мусора — Стрелец о теракте в школе Казани

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Ракурс

В школе № 175 в российской Казани 11 мая произошла стрельба и взрыв. По предварительным данным, погибли 11 человек, 32 человека получили ранения.

Согласно сообщениям росСМИ, напавших было двое. Одного из стрелков ликвидировали в школе, другого задержали. Впрочем, МВД Татарстана через некоторое время опровергло информацию и втором терористе.

Один из напавших в своем Telegram-аккаунте накануне сделал сообщение, в котором заявил, что «убьет сегодня много био-мусора». Канал он создал незадолго до нападения. Юноша опубликовал свое фото в бандане с надписью «Бог» и пообещал, что «убьет огромное количество биомусора и сам застрелится».

В школу утром выехала 21 машина «скорой помощи». Врачи смогли откачать тяжелого пострадавшего из гимназии — 10-летнего Арслана Шигапова. Арслан получил огнестрельные ранения грудной клетки. У него остановилось сердце, но врачам удалось реанимировать мальчика. Вместе с Арсланом в реанимации лежат еще пять учеников.

СМИ Казани рассказали, что двое погибших школьников разбились, когда выпрыгнули из окна на третьем этаже.

Очевидцы рассказали, что утром в школу № 175 на улице Джаудат Файзи зашел юноша в черной одежде и маске. Он открыл огонь из автомата. Имя стрелка — Галявиев Ильназ Ренатович, ему 19 лет. Именно его задержала полиция РФ.

Среди погибших — семь восьмиклассников и одна учительница. Во время задержания Галявиев сообщил, что заложил бомбу и у себя дома. Его поймали у выхода из гимназии.

Другой стрелок якобы удерживал нескольких заложников. Напавшие также взорвали в школе взрывное устройство.

Галявиев четыре года назад закончил эту гимназию, а теперь учился в колледже. В эти минуты здание школы оцеплено, а учеников эвакуировали в соседний детский сад.