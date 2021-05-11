Уб’ю багато біо-сміття, заявив стрілок зі школи в Казані — теракт в Росії

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У школі № 175 в російській Казані сьогодні сталася стрілянина та вибух. За попередніми даними, загинули 11 людей, 32 людини отримали поранення.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, нападників було двоє. Одного зі стрільців застрелили в школі, іншого затримали. Утім, МВС Татарстану через якийсь час спростувало інформацію про другого терориста.

Один з нападників у своєму Telegram-акаунті зробив допис, у якому заявив, що «уб'є сьогодні багато біо-сміття». Канал він створив незадовго до нападу. Юнак опублікував своє фото у бандані з написом «Бог» і пообіцяв, що «уб'є величезну кількість біосміття і сам застрелиться».

До школи вранці виїхала 21 машина «швидкої допомоги». Лікарі змогли відкачати найважчого потерпілого з гімназії — 10-річного Арслана Шігапова. Арслан отримав вогнепальні поранення грудної клітини. У нього зупинилося серце, але лікарям вдалося реанімувати хлопчика. Разом з Арсланом в реанімації лежать ще п’ятеро дітей зі школи.

ЗМІ Казані розповіли, що двоє загиблих школярів розбилися, коли вистрибнули з вікна на третьому поверсі.

Очевидці розповіли, що уранці в школу № 175 на вулиці Джаудат Файзі зайшов юнак в чорному одязі і масці. Він відкрив вогонь з автомата. Ім’я стрілка — Галявієв Ільназ Ренатович, йому 19 років. Саме його затримала поліція РФ.

Серед загиблих — семеро восьмикласників і одна вчителька. Під час затримання Галявієв повідомив, що заклав бомбу й у своєму домі. Його зловили біля виходу з гімназії.

Інший стрілок нібито утримував кількох заручників. Нападники також підірвали у школі вибуховий пристрій.

Галявієв чотири роки тому закінчив цю гімназію, а тепер навчався в коледжі. У ці хвилини будівлю школи оточена, а учнів евакуювали в сусідній дитячий садок.