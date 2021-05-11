Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Фейкову вакцину Pfizer продавали шахраї в Україні. Фото: УП

Фейкову вакцину Pfizer продавали шахраї в Україні (ФОТО)

11 тра 2021, 11:31
999

Підроблену вакцину від коронавірусу продавали шахраї, їх затримала Служба безпеки України (СБУ).

Зловмисники рекламували свої послуги та стверджували, що можуть постачати вакцину від американської компанії Pfizer. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

До групи шахраїв входили громадяни України, Росії, Нігерії та Сьєрра-Леоне. Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія Pfizer офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити.

В інтернеті вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, які начебто мають можливість постачати вакцину від Pfizer.

Клієнтам, щоб переконати у наявності вакцини, шахраї надавали підроблені гарантійні листи від українських банків.

Вартість однієї фейкової вакцини становила 250 дол. За даними СБУ, шахраї здебільшого працювали на клієнтів із Росії та Індії — саме на ці регіони була направлена їхня рекламна кампанія.

Зловмисники отримали тисячі доларів як передплату за постачання вакцини.


Нагадаємо, у травні стало відомо, що Єврокомісія затвердила контракт з Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу. Поставки очікуються протягом 2021−2023 років.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів