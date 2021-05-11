Фейкову вакцину Pfizer продавали шахраї в Україні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n154428-feykovu-vakcynu-pfizer-prodavaly-shahrayi-v-ukrayini-foto.htmlРакурс
Підроблену вакцину від коронавірусу продавали шахраї, їх затримала Служба безпеки України (СБУ).
Зловмисники рекламували свої послуги та стверджували, що можуть постачати вакцину від американської компанії Pfizer. Про це повідомили у прес-службі СБУ.
До групи шахраїв входили громадяни України, Росії, Нігерії та Сьєрра-Леоне. Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія Pfizer офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити.
В інтернеті вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, які начебто мають можливість постачати вакцину від Pfizer.
Клієнтам, щоб переконати у наявності вакцини, шахраї надавали підроблені гарантійні листи від українських банків.
Вартість однієї фейкової вакцини становила 250 дол. За даними СБУ, шахраї здебільшого працювали на клієнтів із Росії та Індії — саме на ці регіони була направлена їхня рекламна кампанія.
Зловмисники отримали тисячі доларів як передплату за постачання вакцини.
Нагадаємо, у травні стало відомо, що Єврокомісія затвердила контракт з Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу. Поставки очікуються протягом 2021−2023 років.