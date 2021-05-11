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Ракурс
Теракт в школі в Казані. Фото: rbk.ru

Теракт у російській школі — з’явилися кадри зсередини навчального закладу

11 тра 2021, 11:50
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Стрілянина у школі в російській Казані призвела до численних жертв та поранень серед учнів та вчителів.

Трагічні події вдалося зафіксувати на відео очевидцям. Так, одна з учениць зафіксувала момент евакуації з навчального закладу. На відео, яке опубліковане в YouTube, можна побачити й почути, які нажахані діти.

Також з’явилося відео зсередини школи, де сталася стрілянина. На кадрах видно пошкоджені меблі та вибиті двері.

Евакуація зі школи теж потрапила на відео. У соціальних мережах пишуть, що кілька школярів розбилися, вистрибнувши з вікон третього поверху школи.

Крім того, у мережі з’явилися відео з місця подій. На кадрах можна побачити велику кількість силовиків та автомобілів швидкої допомоги, які прибули до школи.


Нагадаємо, 11 травня в школі № 175 в російській Казані сталася стрілянина та вибух. За попередніми даними, загинули 11 людей, 32 людини отримали поранення. Силовики заявляють, нападників було двоє. Одного зі стрільців застрелили в школі, іншого затримали.

Джерело: Ракурс


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