Теракт в школі в Казані. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/ua/n154429-terakt-u-rosiyskiy-shkoli-z-yavylysya-kadry-zseredyny-navchalnogo-zakladu.html

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Стрілянина у школі в російській Казані призвела до численних жертв та поранень серед учнів та вчителів.

Трагічні події вдалося зафіксувати на відео очевидцям. Так, одна з учениць зафіксувала момент евакуації з навчального закладу. На відео, яке опубліковане в YouTube, можна побачити й почути, які нажахані діти.

Також з’явилося відео зсередини школи, де сталася стрілянина. На кадрах видно пошкоджені меблі та вибиті двері.

Евакуація зі школи теж потрапила на відео. У соціальних мережах пишуть, що кілька школярів розбилися, вистрибнувши з вікон третього поверху школи.

Крім того, у мережі з’явилися відео з місця подій. На кадрах можна побачити велику кількість силовиків та автомобілів швидкої допомоги, які прибули до школи.

Нагадаємо, 11 травня в школі № 175 в російській Казані сталася стрілянина та вибух. За попередніми даними, загинули 11 людей, 32 людини отримали поранення. Силовики заявляють, нападників було двоє. Одного зі стрільців застрелили в школі, іншого затримали.