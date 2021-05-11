Дружина Лещенка прокоментувала скандал щодо своїх заробітків у Москві

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Вона подякувала «хейтерам та ботофермам» за те, що вони вивели її публікації в топ та зробили її ще популярнішою. Про це діджей написала на своїй
сторінці в Instagram.
Дружина Лещенка. Фото: Fb Б. Берези
Дружина Лещенка прокоментувала скандал щодо своїх заробітків у Москвіhttps://racurs.ua/ua/n154432-drujyna-leschenka-prokomentuvala-skandal-schodo-svoyih-zarobitkiv-u-moskvi.htmlРакурс
Дружина Лещенка, екс-нардепа та члена наглядової ради «Укрзалізниці», діджей Настя Топольська вперше прокоментувала скандал, який розгорівся після її поїздки з концертом у Москву.
Вона подякувала «хейтерам та ботофермам» за те, що вони вивели її публікації в топ та зробили її ще популярнішою. Про це діджей написала на своїй
сторінці в Instagram.
Як відомо, Настя Топольська виступала в московському клубі Mutabor на вечірці для дорослих. Напередодні візиту до Москви дружина Лещенка дістала щеплення від коронавірусу в Україні. Також відомо, що московський клуб Mutabor, у якому виступала дружина Лещенка, пов’язаний із бізнесменом, котрий у минулому влаштовував вечірку на честь Володимира Путіна.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дружина Лещенка виступила в Москві на пікантній вечірці для дорослих.
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