Дружина Лещенка прокоментувала скандал щодо своїх заробітків у Москві

Дружина Лещенка. Фото: Fb Б. Берези

https://racurs.ua/ua/n154432-drujyna-leschenka-prokomentuvala-skandal-schodo-svoyih-zarobitkiv-u-moskvi.html

Ракурс

Дружина Лещенка, екс-нардепа та члена наглядової ради «Укрзалізниці», діджей Настя Топольська вперше прокоментувала скандал, який розгорівся після її поїздки з концертом у Москву.

Вона подякувала «хейтерам та ботофермам» за те, що вони вивели її публікації в топ та зробили її ще популярнішою. Про це діджей написала на своїй сторінці в Instagram.





Як відомо, Настя Топольська виступала в московському клубі Mutabor на вечірці для дорослих. Напередодні візиту до Москви дружина Лещенка дістала щеплення від коронавірусу в Україні. Також відомо, що московський клуб Mutabor, у якому виступала дружина Лещенка, пов’язаний із бізнесменом, котрий у минулому влаштовував вечірку на честь Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дружина Лещенка виступила в Москві на пікантній вечірці для дорослих.