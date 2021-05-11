Как смартфоны влияют на психическое здоровье, рассказали ученые. Фото: wworld.com.ua

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Как смартфоны влияют на психическое здоровье, выяснили британские исследователи.

В рамках нового исследования ученые проанализировали данные за последние 30 лет, чтобы лучше понять взаимосвязь между вовлеченностью молодых людей в технологии и их психическим здоровьем, пишет New Atlas.

Если мы хотим понять взаимосвязь между технологиями и благополучием сегодня, нам нужно вернуться и взглянуть на более ранние данные, когда родители были обеспокоены тем, что слишком большое количество времени у телевизора может усугубить здоровье ребенка, — рассказали авторы исследования.

Родители начали беспокоиться о влиянии технологий на детей вовсе не во времена появления телевизоров. Еще в начале XX века взрослые были уверены, что радио испортит здоровье детей. Однако настоящая паника началась именно с возникновением телевидения и видеоигр.

Ученые захватили разные периоды развития технологий и смогли проследить, как дети, которые «росли у телевизоров», чувствуют себя сейчас. В итоге исследователи пришли к выводу, что доказательств того, что технологии вредны для психического здоровья молодых людей, почти нет.

Есть небольшое опасение по поводу воздействия социальных сетей, которые могут вызывать эмоциональные проблемы, однако ученые говорят, что современные технологии могут и положительно сказываться на психологическом здоровье. Данные показали, что такое времяпрепровождения может снижать уровень депрессии.

Напомним, ранее мы сообщали, что когда человек смотрит на мобильный телефон, половина людей поблизости начинают проверять свои телефоны в течение 30 секунд. Такая реакция происходит из-за того, что мы имитируем поведение друг друга, не осознавая этого. Ученые называют это «эффектом хамелеона».

Источник: New Atlas