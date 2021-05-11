В доме Медведчука проводят обыски

https://racurs.ua/n154449-v-dome-medvedchuka-provodyat-obyski-smi.html

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В доме Виктора Медведчука, нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кума Путина, в Киеве проходят обыски.

Обыски проходят в доме на улице Монтажников. Информацию об обысках подтвердили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Там политик вместе с семьей живет пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

Внешнее оцепление территории обеспечивает спецподразделение СБУ «Альфа». В частности на соответствующей территории расположены несколько строений, обнесенных одним забором.

Обыски у Медведчука идут по делу о добыче газа в Крыму.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака — соратника Виктора Медведчука. Санкции затронули и три канала Козака — «112 Украина», ZIK и NewsOne. Они прекратили свое вещание.

Позже СНБО ввел санкции за финансирование терроризма и в отношении самого Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. 9 марта лидера ОПЗЖ допросили следователи Службы безопасности Украины.