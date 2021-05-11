Підозру Медведчуку у держзраді підписала Венедіктова. Фото:

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Ракурс

Віктору Медведчуку, одному з лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя» та куму президента РФ Володимира Путіна, підписали підозру.

Документ погодила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Таку ж підозру підписано й нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку. Про це 11 травня повідомила керівник Офісу генпрокурора у Facebook.

Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського парламенту — М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі, — йдеться в повідомленні.

Генпрокурор відзначила, що вирішила повідомити нардепам про підозру після вивчення зібраних матеріалів справи. Венедіктова додала що клопотатиме про взяття Віктора Медведчука під варту. За її словами, Служба безпеки України вже вживає відповідних заходів.

Нагадаємо, 11 травня в будинку нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки. Правоохоронці прийшли з обшуками до будинку на вулиці Монтажників. Тут кум Путіна живе разом з сім'єю, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.