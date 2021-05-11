Вакцинація. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154452-chy-varto-schepytysya-vid-koronavirusu-z-alergiieu-u-moz-daly-vidpovid.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу продовжується з лютого, а випадки ускладнень, які трапляються у світі, викликають занепокоєння в українців.

Чи можна прищеплюватися від коронавірусу, якщо людина схильна до алергій або має алергію в анамнезі, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Тяжка алергічна реакція на вакцину, така як анафілактичний шок, є вкрай рідкісною та проявляється в перші секунди після щеплення. Саме тому після отримання вакцини варто пробути ще півгодини в центрі під наглядом медиків, аби вчасно отримати допомогу медиків у випадку алергічної реакції.

У МОЗ додали, що сезонна алергія на пилок та пил не є протипоказанням до вакцинації від коронавірусу, а люди з полінозом та алергічним ринітом можуть прищеплюватися навіть у період загострення хвороби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні триває, до листа очікування записались понад 532 тис. українців. Людей, які записалися на щеплення від коронавірусу через «Дію», будуть вакцинувати в спеціально виділені дні на вихідних.