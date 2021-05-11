Місцеві вибори на Донбасі — суд скасував заборону ЦВК, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n154451-miscevi-vybory-na-donbasi-sud-skasuvav-zaboronu-cvk.html

Ракурс

Місцевим виборам у контрольованих регіонах Донбасу — бути. Так вирішив Шостий апеляційний адміністративний суд 11 травня.

Феміда скасувала постанову Центральної виборчої комісії про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє ОПОРА з посиланням на кілька не пов’язаних між собою джерел. Суд ухвалив рішення за позовом до ЦВК про скасування її постанови № 161 від 8 серпня 2020 року. Третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільна адміністрації (ВЦА).

Повний текст рішення суду очікується за п’ять днів.

У серпні 2020 року ЦВК на підставі висновків Донецької та Луганської обласних ВЦА встановила неможливість проведення перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року у десяти територіальних громадах Донецької області та восьми громадах Луганської області.

Місцеві вибори, наприклад, не проводились у фактичному обласному центрі Луганщини Сєвєродонецьку, а також в Лисичанську, Волновасі, Авдіївці, Вугледарі, Торецьку, станиці Луганській, Попасній, Щасті. Рішення викликало резонанс у громадах, де голосування відбувалось на всіх попередніх виборах у 2014−2019 роках.

16 січня 2021 року ЦВК знову отримала висновки Донецької та Луганської обласних ВЦА щодо загрози безпеці виборців і встановила неможливість проведення там місцевих виборів 28 березня.