Местные выборы на Донбассе — суд отменил запрет ЦИК

https://racurs.ua/n154451-mestnye-vybory-na-donbasse-sud-otmenil-zapret-cik.html

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Местным выборам в контролируемых регионах Донбасса — быть. Так решил Шестой апелляционный административный суд 11 мая.

Фемида отменила постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает ОПОРА со ссылкой на несколько не связанных между собой источников. Суд принял решение по иску к ЦИК об отмене ее постановления № 161 от 8 августа 2020 года. Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданская администрации (ВГА).

Полный текст решения суда ожидается через пять дней.

В августе 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных ВГА установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 в десяти территориальных общинах Донецкой области и восьми общинах Луганской области.

Местные выборы, например, не проводились в фактическом областном центре Луганщины Северодонецке, а также в Лисичанске, Волновахе, Авдеевке, Угледаре, Торецком, Станице Луганской, Попасной, Счастье. Решение вызвало резонанс в общинах, где голосование происходило на всех предыдущих выборах в 2014—2019 годах.

16 января 2021 года ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных ВГА об угрозе безопасности избирателей и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.