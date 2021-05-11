Террорист из Казани дал первые показания на допросе. Фото: КП

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Ракурс

Террорист из Казани, совершивший вооруженное нападение на школу, дал первые показания на допросе.

Ильназ Галявиев заявил, что «осознал себя богом» около двух месяцев назад, а летом в нем «начал просыпаться монстр и он всех начал ненавидеть». Слова задержанного приводит издание Baza.

Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на «вы» просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл, — утверждает 19-летний убийца.

Источник в школьной администрации рассказал ТАСС, что большое количество жертв стрельбы в школе № 175 в Казани связано с тем, что ученики были в классе и не могли скрыться от вооруженного преступника. Большая часть погибших с 8-А класса.

Учителя Казанской школы, в которой произошли стрельба и взрыв, пытались успокоить детей и ждали с ними эвакуации. Очевидцы рассказали, что в результате взрыва в казанской школе был разрушен первый этаж.

Напомним, 11 мая в школе № 175 в российской Казани произошла стрельба и взрыв. По предварительным данным, погибли 11 человек, 32 человека получили ранения. Силовики заявляют, нападавших было двое. Одного из стрелков застрелили в школе, другого задержали.

Источники: Baza, ТАСС