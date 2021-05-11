Терорист із Казані дав перші свідчення на допиті. Фото: КП

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Ракурс

Терорист із Казані, який вчинив збройний напад на школу, дав перші свідчення на допиті.

Ільназ Галявієв заявив, що «усвідомив себе богом» близько двох місяців тому, а влітку у ньому «почав прокидатися монстр і він всіх почав ненавидіти». Слова затриманого наводить видання Baza.

Я завжди всіх ненавидів і почав ще більше ненавидіти. Я вперше сказав Це своїй мамі, у мене мами немає, я її на «ви» просто називаю. Вона мені не мати. У мене немає батьків, я вас всіх ненавиджу. У мене немає матері, я від усіх відмовився. Жінка, яка мене народила, це не мати. Немає ні мами, ні тата, я їх так ніколи не називав, — стверджує 19-річний убивця.

Джерело в шкільній адміністрації розповіло ТАСС, що велика кількість жертв стрілянини в школі № 175 в Казані пов’язана з тим, що учні були в класі і не могли сховатися від озброєного злочинця. Велика частина загиблих з 8-А класу.

Вчителі Казанської школи, в якій сталися стрілянина і вибух, намагалися заспокоїти дітей і чекали з ними евакуації. Очевидці розповіли, що внаслідок вибуху в казанській школі був зруйнований перший поверх.

Нагадаємо, 11 травня в школі № 175 в російській Казані сталася стрілянина та вибух. За попередніми даними, загинули 11 людей, 32 людини отримали поранення. Силовики заявляють, нападників було двоє. Одного зі стрільців застрелили в школі, іншого затримали.

Джерела: Baza, ТАСС