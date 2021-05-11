Вакцинация. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154452-stoit-li-privivatsya-ot-koronavirusa-s-allergiey-v-minzdrave-dali-otvet.html

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Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается с февраля, а случаи осложнений, которые встречаются в мире, вызывают беспокойство у украинцев.

Можно ли прививаться от коронавируса, если человек склонен к аллергиям или имеет аллергию в анамнезе, рассказали в Минздраве.

Сообщается, что противопоказаний к вакцинации от коронавируса у людей, имеющих аллергию в анамнезе нет, если в составе вакцины отсутствует вещество, которое вызывает аллергическую реакцию. О составе вакцины можно узнать на сайте Государственного экспертного центра Минздрава, а также у медработников, которые проводят вакцинацию.

Тяжелая аллергическая реакция на вакцину, такая как анафилактический шок, является крайне редкой и проявляется в первые секунды после прививки. Именно поэтому после получения вакцины стоит пробыть еще полчаса в центре под наблюдением медиков, чтобы вовремя получить помощь медиков в случае аллергической реакции.

В Минздраве добавили, что сезонная аллергия на пыльцу и пыль не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, а люди с поллинозом и аллергическим ринитом могут прививаться даже в период обострения болезни.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, в лист ожидания записались более 532 тыс. украинцев. Людей, которые записались на прививку от коронавируса через «Дія», будут вакцинировать в специально выделенные дни на выходных.