Подозрение Медведчуку в госизмене подписала Венедиктова. Фото:

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Ракурс

Виктору Медведчуку, одному из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и куму президента РФ Владимира Путина, подписали подозрение.

Документ согласовала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Такое же подозрение подписано и нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Об этом 11 мая сообщила руководитель Офиса генпрокурора в Facebook.

Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на уведомлениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме, — говорится в сообщении.

Генпрокурор отметила, что решила сообщить нардепам о подозрении после изучения собранных материалов дела. Венедиктова добавила, что будет ходатайствовать о заключении Виктора Медведчука под стражу. По ее словам, Служба безопасности Украины уже принимает соответствующие меры.

Напомним, 11 мая в доме нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве проходят обыски. Правоохранители пришли с обысками в дом на улице Монтажников. Здесь кум Путина живет вместе с семьей, пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.