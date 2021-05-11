Віктор Медведчук та Володимир Путін, фото: Kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n154463-kompaniya-z-orbity-medvedchuka-stala-pershoprohidcem-shemy-okupantiv-sbu.html

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Компанія з орбіти одного з лідерів парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука ТзОВ «Нові проекти» стала «першопрохідцем» схеми з перереєстрації українських підприємств на тимчасово окупованій території за російським законодавством.

Про це сьогодні, 11 травня, під час брифінгу з приводу оголошення Медведчуку підозри у держзраді заявив очільник СБУ Іван Баканов.

Під час брифінгу було продемонстровано аудіозапис, як стверджувалося, розмови Медведчука із тодішнім заступником голови уряду РФ. Під час цієї розмови згадувалося, що для забезпечення можливості функціонування такої схеми окупантам довелося внести зміни у своє законодавство.

Схематоз цей полягав ще у тому, що певні підприємства, які мали реєстрацію не на території материкового Криму, наприклад київську реєстрацію, як в нашому випадку, перереєстровувалися завдячуючи прийнятому закону на території тимчасово окупованій, — зазначив Баканов.

Під час вказаної розмови особа з голосом, схожим на голос Медведчука, зокрема, заявляє про бажання сплачувати подати окупантові з підприємств, які працюють у Криму:

Хочеться вже, якщо там (у Криму — ред.) працювати, то працювати і сплачувати податки і все інше.

Окрім іншого, метою такої перереєстрації було бажання сплачувати податки не на території України у законний спосіб, а на території іншої держави, — прокоментував цей епізод Баканов.

Нагадаємо, слідство також підозрює Медведчука у передачі окупантам ексклюзивних даних про розташоване поблизу Криму перспективне газове родовище.