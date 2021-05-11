Район проведения ООС посетили представители Киевской ассоциации военных атташе фото: штаб ООС

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Военные атташе иностранных государств сегодня, 11 мая, посетили район проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Рабочий визит осуществила делегация в составе:

атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Швеция в Украине капитан 1-го ранга Бьорн Вильберни;

атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Дания в Украине капитан 1-го ранга Феликс Ебестад;

атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Норвегия в Украине подполковник Бойе Лилеруд.

С текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе ООС членов делегации ознакомил генерал-майор Эдуард Москалев, а руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) генерал-майор Сергей Салкуцан проинформировал о главных задачах, возложенных на СЦКК, и ходе их выполнения.

Также, делегация военных атташе посетила подразделения Вооруженных сил Украины, выполняющие задачи на линии соприкосновения с противником и ознакомилась с инфраструктурой и работой контрольного пункта въезда-выезда «Золотое», — отмечается в сообщении.

Напомним, в феврале на передовой в зоне ООС побывали послы стран «Большой семерки».