Виктор Медведчук, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n154468-medvedchuk-verboval-ukrainskih-zarobitchan-dlya-rossii-sbu.html

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Виктор Медведчук, один из лидеров парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», вместе со своим соратником, тоже депутатом из ОПЗЖ Тарасом Козаком, готовили проект под названием «Проминь», который должен был вербовать украинских заробитчан для России.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил об этом сегодня, 11 мая, во время брифинга относительно объявления Медведчуку подозрения в госизмене.

По словам Баканова, на первый взгляд этот проект выглядел как намерение создать организацию, которая будет действительно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в Россию, налаживать сотрудничество и обмен человеческими ресурсами между обеими странами.

Но настоящая цель — это создание инфраструктуры влияния в пользу российской федерации через трудовых мигрантов, которые именно из Украины едут в РФ, — подчеркивает Баканов.

По его словам, в дальнейшем с помощью проекта «Проминь» планировалось собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространяя через них пропаганду РФ или информацию, в контексте, который выгоден РФ.

То есть это, по мнению следствия — однозначная антиукраинская деятельность, — добавил Баканов.

Напомним, по информации СБУ, Медведчук «слил» россиянам данные о секретном подразделении ВСУ.